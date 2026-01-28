Las reflexiones de Jaime Vadell a sus 90 años: "Quiero que me recuerden como una buena persona"

28 en. 2026 - 19:20 hrs.

Jaime Vadell, a sus 90 años, vuelve a tomar la atención del público con una reflexión sobre el envejecimiento y lo que significa seguir activo en la escena cultural en Chile.

Vadell, conocido por su extensa trayectoria en el teatro, cine y televisión, sigue ligado a las tablas y está en cartelera con la obra "Aquí me bajo yo", bajo la dirección de Rodrigo Bastidas.

Las reflexiones de Jaime Vadell sobre la vejez

En conversación con Jesenia Urzúa, en el pódcast "Más de ti" de BioBioTV, el actor se sinceró sobre cómo vive esta etapa de su vida y lo que le ha significado llegar a los 90 años con energía aún para trabajar.

"Suerte o mala suerte, no sé, porque ser viejo es bastante penca", expresó el actor tras ser consultado sobre cómo es llegar a la vejez en nuestro país.

También detalló varias frustraciones con las que se ha encontrado con la edad: desde la dificultad para caminar con rápidez hasta las complicaciones para leer el diario, aun usando anteojos y lupa.

Más alla de las limitaciones físicas, Vadell revela que su mayor deseo es que lo recuerden por la huella humana que dejó: "Quiero que me recuerden como un actor bueno y una buena persona. La bondad está un poco desacreditada, porque está puesta en primer lugar más bien la pícara, la picaresca, la astucia. Sería raro que me recordaran por astuto, porque no soy astuto, pero yo creo que soy buena persona. Es muy importante ser buena gente", concluyó.

Todo sobre Actores Chilenos