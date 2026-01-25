Así es el cambio de look de Belén Soto para su nueva película: Tonos castaños y leves iluminaciones

25 en. 2026 - 21:00 hrs.

A inicios del pasado mes de diciembre Belén Soto apareció en sus redes sociales con un notorio cambio de look. La actriz pasó de llevar tonos castaños claros con reflejos rubios a un color café más oscuro.

Ahora la también escritora y modelo vuelve a renovar su coloración, para un proyecto que anunció en 2025 y que verá luz este año.

El look de Belén Soto para su nueva película

Belén Soto, Mane Swett y Jorge Zabaleta protagonizarán la película "Papi Ricky", cuyo estreno se estima para agosto de 2026. Las grabaciones ya iniciaron y, para interpretar su papel, la artista nacional radicada en México renovó su melena.

Fue su estilista personal, Jean Bohus, quien compartió en sus redes un post donde Soto modela su nueva imagen.

"Para el personaje de Alicia quisimos volver a lo clásico: una melena larga, saludable, con tonos castaños y leves iluminaciones tonos marrón", escribió en la descripción de la publicación.

La intérprete lleva el cabello en capas largas, a la altura del pecho, que le otorgan movimiento. Alrededor del rostro los mechones son más cortos, lo que suaviza sus facciones.

