"Él me dice hija... es mi papá": Blu Dumay destaca el rol clave que ha tenido Iván Zamorano en su vida

25 en. 2026 - 13:54 hrs.

Una de las participantes que más ha destacado en El Internado es Blu Dumay, quien ha dado a conocer su dulce personalidad, pero también su claridad en la vida.

Al interior del encierro, la joven de 28 años también ha destacado la importancia que tienen sus seres queridos y sobre todo, la de Iván Zamorano.

Recordemos que la influencer no es hija biológica de "Bam Bam", sin embargo, lo conoció cuando tenía tan solo 6 años y su mamá decidió formar una familia con él, la que también está compuesta por sus hermanos Mía Pascale e Iván Jr.

Las especiales palabras de Blu Dumay a Iván Zamorano

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Blu Dumay resaltó la presencia de Iván Zamorano en su vida y contó cuándo empezó a sentirlo como su padre: "Él iba a mis reuniones de apoderados, me iba a buscar y a dejar al colegio y estaba en mis competencias de gimnasia rítmica. A él le encanta el deporte y le encantaba estar allí, me apoyaba".

También, la influencer expresó lo cómoda que siempre la hizo sentir el excapitán de La Roja desde que inició la relación con su madre.

"Él siempre estuvo en todo y así comenzó un rol de crianza. 'Bam Bam' no solo llegó a formar una familia con mi mamá, sino que me incluyó en esa familia, no es fácil lograr eso cuando hay hijos de otras relaciones, pero él pudo hacerlo. Hasta el día de hoy él me dice hija y para mí, él lo sabe, es mi papá", comentó la ingeniera comercial.

