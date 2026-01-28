"De Lucho no supe nunca más": Ivette Vergara dice que se sintió utilizada por Luis Jara en polémica entrevista

28 en. 2026 - 13:30 hrs.

Desde hace tiempo se sabe que la relación entre Luis Jara y Fernando Solabarrieta está totalmente rota, luego de que, en una entrevista en su programa, el cantante preguntara a Ivette Vergara por su quiebre sentimental con el periodista deportivo en ese entonces.

Solabarrieta no se tomó bien esta situación y quemó todos los puentes de amistad que había entre ambos. Sin embargo, no fue el único que tenía algo que decir, ya que la involucrada principal, Ivette Vergara, rompió el silencio de aquella entrevista realizada en 2024.

Precisamente, en conversación con el programa "Qué te lo digo", la exdeportista y comentarista aseguró que se sintió utilizada por Luis Jara.

Ivette Vergara cuenta cómo se sintió tras entrevista con Luis Jara

"No era una pelea mía y, la verdad, es que yo de Lucho después no supe nunca más", dijo Ivette a Sergio Rojas, según consigna La Cuarta.

Enseguida, puntualizó que "si es una pelea de ellos, la tienen que resolver ellos, pero de ahí yo no supe nunca más (de Luis Jara), entonces digo 'si po''... Te sientes utilizada, claro que sí".

Tras estas palabras, la exdeportista aclaró que ella sí pensaba que eran amigos, pero al parecer estaba equivocada: "Yo pensé que sí, de hecho, es el padrino de mi hijo, entonces también hay un cariño, pero si tiene algún problema con Fernando es un problema con él y no tengo que ver yo, no tienen que ver mis hijos. Son cosas que entre adultos se tienen que solucionar".

Finalmente, recalcó que alguna vez vio una entrevista que dio Luis Jara donde afirmó que ya no hablaba con ella, por lo que eso la tomó desprevenida y con la constante pregunta de qué tenía que ver ella.

