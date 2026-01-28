"Algo esencial": El llamado de Perla Ilich a la prevención debido a su problema de salud

28 en. 2026 - 16:50 hrs.

La figura de redes sociales, Perla Ilich, hizo un importante llamado a través de sus plataformas para cuidar una parte fundamental del cuerpo de las personas.

Y es que la gitana, que se hizo famosa con los docurrealities de su vida, utilizó sus historias de Instagram para demostrar que se estaba sometiendo a sus exámenes de rutina, para así mantener controlada su tiroide.

Precisamente, en 2022 la influencer reveló que fue diagnosticada con una enfermedad a la tiroides dos años atrás, por lo que comenzó con tratamientos y chequeos constantes.

La recomendación de Perla Ilich

"Nuestro chequeo de tiroides es algo esencial para evitar y superar", expresó Perla, y de inmediato explicó que logra empatizar con aquellas personas que están pasando por bajas de peso, cambios de humor y más, ya que ella también se siente así.

De todas formas, invitó a las personas a realizarse un control preventivo, ya que este nos puede ayudar a vivir tranquilos.

Instagram

Hace un tiempo, la gitana explicó un episodio grave que vivió que "me desnivelo muy rápido porque tengo la tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune y muy diferente al hipo e hipertiroidismo. No es algo normal. Te ataca todo el cuerpo y provoca dolores musculares, baja de ánimo e intolerancia al frío".

Todo sobre Influencers