"En el camino de sanar": Tonka Tomicic comparte reflexión tras emotiva y especial sesión de terapia

30 en. 2026 - 17:30 hrs.

Tonka Tomicic hizo un alto a su agitada vida laboral, donde se incluye su conducción de El Internado, para vivir una experiencia muy significativa.

Así lo dejó expuso en sus redes sociales, donde compartió registros de su participación en una sesión de terapia asistida con caballos.

A raíz de la actividad, que calificó como "muy especial", la conductora realizó una profunda reflexión en torno a los procesos de sanación personal y la conexión íntima con la naturaleza.

Instagram @tonkatomicicpetric

Tonka Tomicic se sincera tras terapia con animales

En las imágenes que publicó en su cuenta personal de Instagram, aparece Tonka Tomicic junto a un caballo negro compartiendo distintos momentos, como alimentarlo, acariciarlo y estar sentada frente a él como en una especie de conexión.

"Hoy asistí a una terapia con caballos que realmente me dejó profundamente emocionada", partió señalando la animadora de televisión.

Junto a lo anterior, agregó que "en el camino de sanar, los animales cumplen un rol esencial: nos sostienen, nos espejan y nos ayudan a mantenernos activos, presentes y conectados con la vida".

"Cada gesto de los caballos, cada movimiento, cada silencio... es un mensaje. Nada es al azar", agregó.

Tonka relató que los caballos "leen nuestra energía, nuestras emociones y nos muestran, sin palabras, aquello que muchas veces no logramos ver en nosotros mismos”.

Para cerrar, la comunicadora destacó el trabajo de la fundación Spirit EcC, con la que vivió esta experiencia altamente emocional y terapéutica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

Todo sobre Tonka Tomicic