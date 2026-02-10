"Mi día de suerte": La inesperada "hazaña" de Tati Fernández al participar en popular juego

10 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Tati Fernández y Oliver Börner se tomaron un tiempo fuera de sus responsabilidades y decidieron ir de vacaciones a Estados Unidos, creando nuevas memorias juntos.

Fue así como Tati y Oliver comenzaron a compartir distintos registros de lo que son sus vacaciones, pero uno llamó la atención de los seguidores de la pareja, ya que dejó en evidencia la suerte que tiene la joven influencer.

Cabe destacar que la pareja está pasando sus días de descando en California, por lo que se les ha visto en Santa Mónica Beach, así como también en Disneyland.

La suerte de Tati Fernández

"Mi día de suerte", escribió Tati en un video que subió a sus reels de Instagram, y es que en este se puede ver cómo la joven está en el típico juego de lanzar una pelota para derribar algún objetivo y así llevarse un premio.

Sin embargo, de forma inesperada, Tati lanzó la pelota y erró el objetivo, pero para sorpresa de todos, pegó sobre una de las maderas que sostenían los objetos, rebotando directamente hacia Tati, quien tomó posición de disparo otra vez, sacando risas a quienes la estaban mirando.

"Dale, dale, dale, no ha pasado nada", se escucha decir a Oliver entre risas, mientras enfocaba al resto que estaban viendo y también se reían.

"Es más difícil lo que hizo a lo que tenía que hacer"; "Que nadie sepa tu próximo movimiento"; y "Ni aunque quieras pasa esa hue...", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tati Fernández (@tatiifernandez)

Todo sobre Influencers