La caída de Shakira en pleno show al cantar "Si te vas": Así se libró del incómodo momento

12 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Una de las canciones más emblemáticas de Shakira suena en el fondo musical de uno de los videos virales del momento, que registra la caída de la cantante durante un concierto en El Salvador.

La estrella colombiana está teniendo un gran éxito con "Las mujeres ya no lloran World Tour", gira que culminará el mes de mayo en Copacabana con un enorme show gratuito en la playa. Durante su paso por Centroamérica, la artista se libró con astucia de un percance en pleno espectáculo.

El video viral de la caída de Shakira en El Salvador

La noche del sábado, Shakira se desplazaba por el escenario mientras interpretaba su clásico tema de los noventa "Si te vas". La intérprete se detuvo y levantó el micrófono para alentar al público a cantar la pieza; cuando echó de nuevo a andar, una de sus piernas resbaló, ocasionando el accidente.

"¡Qué caída!", exclamó sonriente tras levantarse rápidamente, sin perder el hilo de su interpretación. Su reacción desató los aplausos de la audiencia, como se aprecia en las grabaciones que circulan en redes.

Según Clarín, el tour LMYNL de Shakira es un rotundo éxito, con cifras récords en venta de entradas. La cantautora cerrará esta etapa con broche de oro, pues fue selecionada para protagonizar la tercera edición de Todo Mondo No Rio.

El evento multitudinario y gratuito se celebra en la playa de Copacabana y busca promocionar el turismo en Río de Janeiro. Madonna encabezó el show en 2024, con más de millón y medio de asistentes. Lady Gaga aglomeró en 2025 a más de dos millonones de personas.

