El regreso del "Rey del chiste corto": Álvaro Salas arrasa con 18 chistes en menos de dos minutos

27 feb. 2026 - 11:40 hrs.

Un divertido momento protagonizó Álvaro Salas en el programa Con Gusto a Viña, con su metralleta de chistes cortos.

En la sección "Salas de Prensa", el comediante sacó a relucir toda su calidad humorística con una batería de chistes que sacó carcajadas en el panel.

La expectación era tremenda en el programa, y es que las jornadas previas sus compañeros terminaron hasta con lágrimas de tanto reír.

Mega

Álvaro Salas mencionó que el chiste corto y rápido ha sido uno de los grandes ausentes en esta edición del Festival de Viña del Mar, por lo mismo, lo reivindicaría.

Con todo esto, el oriundo de Valparaíso hizo gala de su apodo, "El rey del chiste corto", y es que en poco menos de dos minutos, contó 18 chistes.

