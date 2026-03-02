"Es muy cierto": Aseguran que Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto

02 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En febrero surgieron sospechas de una boda secreta entre Zendaya y Tom Holland cuando captaron a la actriz estadounidense en Los Ángeles con un nuevo corte de cabello y un anillo de oro en su dedo.

Ahora parece confirmarse que se casaron, gracias a las declaraciones de Law Roach, quien ha sido el estilista de la artista durante años.

¿Zendaya y Tom Holland se casaron?

Zendaya y Tom Holland se conocieron hace diez años en el rodaje de la película "Spider-Man: Homecoming", donde forjaron una amistad que se convirtió en romance.

En 2021 confirmaron su relación y en 2025 se supo que planeaban casarse, cuando la artista lució un anillo de compromiso durante su asistencia a los Globos de Oro.

Instagram @tomholland2013

El pasado mes de febrero a la estrella de Hollywood la vieron en Los Ángeles con un anillo distinto al de compromiso que lució un año atrás, con lo que despertó especulaciones de un matrimonio a puertas cerradas, señala Vogue.

Mientras corrían los rumores, el medio estadounidense Access Hollywood aprovechó la aparición del estilista de Zendaya el domingo en la alfombra roja de los Actor Awards 2026 para preguntarle sobre el tema.

"Sé que no puedes adelantar mucho, porque eres como una tumba, pero, ¿hay algo que nos puedas adelantar?", preguntó la periodista de AH a Law Roach. "La boda ya sucedió. Te la perdiste", contestó el peluquero entre risas.

"¿Es eso cierto?", insitió la reportera, que recibió una respuesta afirmativa: "Es muy cierto". Sin embargo, cuando le pidió más detalles, Roach se escabulló.

