Confundió a sus seguidores: Eskarcita responde a rumores de supuesto embarazo

La influencer chilena Scarlette Gálvez, más conocida en redes sociales como "Eskarcita", aclara a través de sus historias de Instagram rumores que circulaban en Tiktok de un supuesto embarazo.

Todo comenzó cuando una cuenta de dicha plataforma compartió una foto generada con inteligencia artificial, en donde sale la influencer sosteniendo una ecografía, como si estuviera confirmando la espera de un bebé.

La fotografía comenzó a compartirse generando dudas entre algunos usuarios que no sabían si se trataba de una noticia real.

¿Qué respondió Eskarcita?

Frente a la viralización del contenido, Eskarcita decidió responder directamente a través de sus historias de Instagram. Fiel a su estilo relajado y cercano con sus seguidores, compartió la misma imagen falsa y reaccionó con humor.

“WTF no”, escribió sobre la fotografía, desmintiendo categóricamente el rumor y dejando en claro que todo se trataba de una creación hecha con inteligencia artificial.

Instagram @eskarcita

La situación causó risas entre sus seguidores, quienes comentaban: "¿Puedo ser el padrino?" "Vengo del Tiktok a ver si era verdad", "Me la creí".

