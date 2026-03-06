Jorge Arecheta y Francisca Walker se suman a las nuevas teleseries de MegaShorts

06 mar. 2026 - 18:08 hrs.

Muy pronto Mega estrenará teleseries en un innovador formato vertical llamado MegaShorts, una apuesta que busca conectar con la audiencia digital a través de historias breves con capítulos de una duración máxima de 2 minutos.

Entre los nuevos actores confirmados que se sumarán a esta propuesta digital producida por Mega se encuentran Jorge Arecheta y Francisca Walker, quienes ya han participado anteriormente en distintos proyectos del canal.

Ambos se integrarán al elenco encabezado por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, protagonistas de esta nueva historia desarrollada por el área dramática de Mega.

¿Qué son los MegaShorts?

Son producciones dramáticas y de ficción pensadas especialmente para ser vistas en el celular. Cada episodio tendrá un formato vertical y una duración breve diseñados para enganchar rápidamente a la audiencia digital.

Con Quena Rencoret a la cabeza, MegaShorts busca presentar historias emocionantes y cautivadoras, que apelen a la cercanía con las audiencias nacionales.

Podrás seguir las historias a través de las redes sociales de MegaShorts (@Megashorts.Mega en Instagram y @megashorts_mega en TikTok).

