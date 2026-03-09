Como villana: Reconocida actriz se suma a la próxima teleserie vertical de Mega

09 mar. 2026 - 14:25 hrs.

Una reconocida actriz nacional suma su participación para el innovador formato de teleseries verticales llamado MegaShorts, una apuesta que busca conectar con la audiencia digital mediante historias breves.

Entre los actores confirmados para esta nueva propuesta se encuentran Juanita Ringeling, Mario Horton, Antonia Santa María, Jorge Arecheta y Francisca Walker quienes protagonizarán la nueva teleserie desarrollada por el área dramática de Mega.

¿Quién es la actriz que se sumará como villana a la historia de MegaShorts?

La actriz que tomará el papel de villana en esta nueva historia dramática será Alejandra Fosalba, quien ha participado en proyectos anteriores de Mega.

Podrás seguir las historias a través de las redes sociales de MegaShorts (@Megashorts.Mega en Instagram y @megashorts_mega en TikTok).

