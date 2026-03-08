El potente mensaje de Alison Mandel en el Día Internacional de la Mujer

08 mar. 2026 - 18:49 hrs.

Este domingo 8 de marzo, Alison Mandel compartió una serie de mensajes alusivos al Día Internacional de la Mujer.

A través de sus historias de Instagram, la humorista publicó un video de la serie Sex Education, en el que una joven sufre acoso al interior de un autobús.

"Ser mujer no nos debería doler", se lee en la misma historia.

Instagram

El mensaje de Alison Mandel

En la misma red social, Mandel compartió otra publicación en el marco de esta jornada conmemorativa, la cual incluye un potente mensaje.

La comediante compartió un emotivo post en redes sociales dirigido a todas las mujeres. "Las miro siendo madres trabajadoras, cuidadoras y siento tanto respeto y admiración", escribió. Sus palabras generaron una amplia respuesta entre quienes la siguen.

Mandel también habló desde su propia experiencia y compartió fotografías personales para acompañar su mensaje. "Ahí subí algunas fotos mías trabajando y maternando con 3 pérdidas perinatales en mis hombros y con tanto miedo pero aún así dando pasos", relató. Con ello, puso rostro propio a una realidad que muchas mujeres viven en silencio.

La actriz cerró su publicación con una frase de aliento para las madres que sienten que no logran hacer suficiente. "Aunque a veces sientas que no haces nada en un día siendo mamá, déjame decirte que abrazando y respondiendo al upa mamá estás siendo indispensable", les dijo. Y las invitó a seguir adelante con fuerza y sin retroceder en ningún derecho ganado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alison Mandel (@alisonmandel)

Todo sobre Alison Mandel