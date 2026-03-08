Reconocido por su papel en "Viernes 13": Confirman muerte del actor Corey Parker

08 mar. 2026 - 17:02 hrs.

El actor Corey Parker, recordado por sus participaciones en producciones como "Will & Parker", "Viernes 13" y "Nashville", falleció a los 60 años tras enfrentar una compleja enfermedad.

La noticia fue confirmada por su tía, Emily Parker, quien reveló a TMZ que el intérprete murió el jueves 5 de marzo en Memphis, Tennessee, luego de una prolongada lucha contra el cáncer.

Según informó la revista People, Parker padecía un cáncer metastásico en etapa IV, diagnóstico que se conoció públicamente a través de una campaña de GoFundMe organizada para apoyar su tratamiento. El medio también detalló que la enfermedad fue detectada tras una cirugía de reemplazo de cadera.

La trayectoria de Corey Parker en cine y televisión

Corey Parker nació el 8 de julio de 1965 en Nueva York. Era hijo de la actriz Rochelle Natalie "Rocky" Parker y de John David Haas.

Su carrera artística comenzó a una edad muy temprana, ya que debutó en la actuación cuando tenía apenas cuatro años. Sin embargo, su salto a la fama llegó en la década de los ochenta gracias a su participación en la película "Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo".

Más adelante continuó desarrollando su carrera en televisión, destacando su papel protagónico en la comedia "Flying Blind" en 1992. Con el paso de los años también integró el elenco de populares series como "Will & Grace" y "Nashville".

