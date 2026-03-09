Mega 2 transmitirá en vivo el Power Stage del Copec RallyMobil en el inicio de la temporada 2026

09 mar. 2026 - 17:10 hrs.

El rugido de los motores vuelve a sentirse en Chile con el inicio del Copec RallyMobil 2026, uno de los campeonatos de automovilismo más importantes del país. La nueva temporada comenzará con su primera fecha en Curicó, entre el 13 y el 15 de marzo, prometiendo velocidad, emoción y grandes sorpresas para los fanáticos del rally.

La competencia marcará el debut de nuevos pilotos, renovados equipos y autos de última generación, elementos que aumentan la expectativa para este arranque de campeonato. Durante tres días, los mejores exponentes del rally nacional recorrerán exigentes rutas en la región del Maule, poniendo a prueba su habilidad y resistencia en cada tramo.

¿A qué hora se transmitirá el Copec RallyMobil en Mega 2?

Los seguidores del motorsport podrán vivir la experiencia completa gracias a la cobertura especial de Mega, que llevará la adrenalina del campeonato a todas las pantallas.

Mega 2 tendrá la gran labor de transmitir la cobertura del Power Stage del Copec RallyMobil este domingo 15 de marzo, a las 16:00 horas.

Y la fecha completa se transmitirá en vivo a través de Mega Go, permitiendo seguir cada detalle de la competencia desde cualquier lugar.

