Sigue el lío judicial entre los examigos: La nueva solicitud de Rosario Bravo hacia Daniel Fuenzalida

17 mar. 2026 - 18:55 hrs.

El lío judicial entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida sigue vigente meses después de que el presentador de televisión registrara a su nombre la marca del popular pódcast "¿Cómo están los weones?", que ambos conducían. La disputa, que quebró su amistad, también incluye diferencias económicas.

Según el animador, él adeuda a la enfermera un monto de $53 millones; sin embargo, este 11 de marzo se le notificó de una medida prejudicial preparatoria que le exige exhibir antecedentes sobre los beneficios monetarios que el programa generó.

¿Qué implica la nueva solicitud de Rosario Bravo?

Como reseña LUN, el escrito presentado por Bravo plantea varias exigencias, como la lista de las sociedades en las que Fuenzalida facturó trabajos donde ella participó.

También piden copias de los contratos suscritos con terceras personas en relación con el pódcast y de cualquier comunicación relevante que permita conocer los ingresos reales que se generaron.

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Igualmente exigen copia de "cualquier comunicación que haya originado una relación comercial entre Fuenzalida o alguna de las sociedades en que pudiera tener participación y que guarden relación con el pódcast".

Asimismo, piden otros recaudos como las facturas emitidas por trabajos o contrataciones relacionadas con el programa y las declaraciones mensuales y anuales presentadas entre el 23 de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Según el abogado de Rosario Bravo, Juan Pablo Zamora, se tiene por seguro que "no se ha entregado toda la información", siendo esta la causa detrás de la medida prejudicial.

Pese a ello, Rocco Moles, abogado de Daniel Fuenzalida, señala que "no es efectivo que se le haya negado información" y que "ya lo que se busca, a través de esta solicitud de exhibición de documentos, son pruebas al azar", lo que está prohibido en materia legal.

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