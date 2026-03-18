Cristián de la Fuente sufre robo de su motocicleta en México: "Ya estará hecha pedacitos"

18 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Un día de ensayo del musical “Perfume de Gardenia”, en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, culminó en una molesta situación para Cristián de la Fuente.

Al salir de los escenarios, el actor nacional residente en México descubrió que dos sujetos le habían robado su motocicleta.

Roban moto a Cristián de la Fuente

En una historia publicada en Instagram el pasado 12 de marzo en horas de la noche, el comandante de la aviación manifestó: “Los policías llegaron. Revisaron las cámaras a través del C2 y vieron que dos tipos se la llevaron caminando”.

Días después de la sustracción, de la Fuente informó que aún no tiene información del paradero de su Triumph Trident 660.

Captura de Instagram: @iamdelafuente

“Si alguien ve una moto con un 67 al lado, esa es mía, díganle que me la devuelvan, que no sean mala onda”, declaró para el canal azteca Imagen Televisión.

“(Las autoridades) me dicen que en 10 días más tengo que ir a no sé dónde, a no sé qué. En 10 días más la moto ya estará hecha pedacitos, pero bueno, es lo que hay”, afirmó.

Más allá de manifestar que la situación “es una pena”, el galán de teleseries agradeció a Dios que no ocurrió nada en contra de su integridad física.

“Hay mucha gente que además sufre violencia. Yo tengo la posibilidad de venirme en carro (auto), para otros es su único medio de transporte. Entonces bueno, a esperar que esto mejore pronto”, expresó.

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