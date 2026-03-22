El misterioso video de Ignacia Antonia para contar "una triste historia" con su cabello

22 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Ignacia Antonia suele ser muy elocuente en sus redes sociales cuando publica videos de sus ocurrencias o de su día a día como madre e influencer.

La creadora de contenidos últimamente comparte alegres registros junto a Amelia, su hija con el cantante Ak4.20. Sin embargo, en medio de sus habituales historias felices en Instagram, intercaló una enigmática escena.

¿Qué le pasó a Ignacia Antonia?

Ignacia Antonia se grabó a sí misma en el baño, justo después de lavarse el cabello. La joven madre apareció sin maquillaje con su rostro casi inexpresivo, aunque con un ligero gesto de decepción.

En el clip de muy pocos segundos, se la ve tomar algunos mechones de su cabellera y extraer con mucha facilidad algunos pelos.

La influencer acercaba las hebras a la cámara para que pudiera detallarse lo que intentaba mostrar. "A continuación, una triste historia", escribió sobre la imagen.

Y fue lo único que dijo, pues en sus siguientes publicaciones siguió con su contenido de costumbre, por lo que quedó en expectativa si en verdad tiene pérdida del cabello, o se trata de otro de sus creativos segmentos.

Instagram @ignaciaa_antonia

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