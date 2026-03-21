"Es un hombre muy atento": Gala Caldirola revela detalles de Luis 'Mago' Jiménez y responde a Disley Ramos

21 mar. 2026 - 17:26 hrs.

Gala Caldirola se refirió a su relación con el exfutbolista Luis ‘Mago’ Jiménez y respondió a los recientes comentarios de Disley Ramos, expareja del deportista.

En el programa Hay que Decirlo, la modelo española aseguró que su vínculo con el “Mago” es reciente, sano y transparente. “Está partiendo, va bien. Si no fuera bien después de dos días, ya tendría que preocuparme”, dijo.

Gala explicó que ambos se conocen desde hace tiempo, pero que recién ahora decidieron darse la oportunidad de acercarse de otra manera. “La palabra enamoramiento es muy bonita, pero claramente tenemos mucho más que conocernos. La verdad es que sí, encajamos muy bien en la visión que tenemos de la vida”, agregó.

Las palabras de Gala Caldirola sobre Luis 'Mago' Jiménez

Gala destacó las cualidades de Luis Jiménez como hombre y padre: “Para mí, es un hombre muy atento, cariñoso y siento una muy grande admiración de él como papá. La relación que tienes con tus hijos habla mucho de la calidad de ser humano que eres. Él es un gran padre y eso es suficiente para saber que es una muy linda persona”.

Sobre los dichos de Disley Ramos en Fiebre de Baile, donde lanzó duras palabras hacia Jiménez, Gala fue enfática: “Para mí, los trapos sucios se lavan en casa. No me quiero meter ahí, porque al final es una relación ajena a mí, yo no tengo nada que ver”. Asimismo, expresó su deseo de que Disley pueda sanar cualquier sentimiento de rabia y no cargar con resentimientos.

Consultada sobre si había hablado con Ramos, Gala aclaró que no lo había hecho y que no lo consideraba necesario: “No siento que haya mucho que hablar, porque no es conmigo con quién tenga que hablar del tema. La visión que yo tengo de él me la voy a hacer propia. No soy nadie para juzgar a una persona por su pasado ni por opiniones externas”.

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