"Este tipo le escupe...": Mariela Román rompe el silencio y da detalles de la pelea de Fabricio Vasconcellos

22 mar. 2026 - 18:36 hrs.

Mariela Román, esposa de Fabricio Vasconcellos, rompió el silencio y habló tras la pelea que tuvo su esposo y otro sujeto en la entrada del condominio donde viven.

La trifulca fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez, quien este fin de semana afirmó que Fabricio estuvo involucrado en esta discusión que terminó en una denuncia en Carabineros y constatación de lesiones en una clínica.

Según Gutierrez, la situación con el exMekano ocurrió de esta forma: “Fabricio iba entrando detrás y empezó a apurar, a tirar el auto encima, a tratar de pasar por al lado, apurando. Esta situación habría llevado como a un encontrón verbal, pero este encontrón había escalado hasta que llegaron a los golpes”.

Mariela Román

Por otro lado, la periodista afirmó que Fabricio relató todo lo contrario, y que la víctima de esta situación fue él y su hija menor, quienes recibieron amenazas e incluso agresiones a su automóvil.

Mariela Román rompe el silencio y habla sobre la versión de su hija menor

“Me imagino que ya todas saben lo que pasó ayer. Hace un tiempo tomé la decisión de no aclarar ni decir sí, no, más o menos, a nada de lo que la gente pueda decir. Decidimos nosotros ponerle el pecho a las balas porque sentimos que aclarar oscurece, y sobre todo porque nosotros tenemos dos lucecitas que nuestro único objetivo en la vida es que sigan brillando”, inició la influencer.

Asimismo, aclaró que cree en las palabras de su hija, quien afirmó que fue el sujeto quien comenzó la discusión. "Creo ciegamente en la versión de mi hija y de la señora que trabaja en mi casa que estaba en la ventana, porque estaba en la cocina. El auto no lo dejaba pasar en todo el rato, se vino despacio detrás de él (...) el otro se estaciona detrás de él, se baja y empieza a golpear la puerta con mi hija adentro. Fabricio baja la ventana, este tipo le escupe para dentro, vuelve a cerrar la ventana, trata de abrir, le cierra la puerta en la mano", relató Román.

Finalmente la bailarina agradeció el apoyo y comentó que su hija está tranquila, y que en algún momento pensó que se trataba de un asalto, más que un altercado.

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