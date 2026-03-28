El lujoso autoregalo de cumpleaños de Eskarcita que sorprendió en redes

28 mar. 2026 - 17:44 hrs.

Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, sorprendió a sus seguidores al dar una importante noticia: mostró el lujoso autoregalo que se hizo con motivo de su cumpleaños.

La exchica reality no quiso que su vuelta al sol número 24 pasara desapercibida, por lo que decidió darse un especial cariñito.

Eskarcita sorprendió con millonario autoregalo

A través de sus redes sociales, Eskarcita compartió registros donde se puede apreciar el vehículo que se obsequió a sí misma.

Según dejó ver, se trata de un Toyota Corolla Cross que rodea los $30 millones. Eso sí, la joven precisó que lo adquirió de segunda mano.

"Estaba muy nerviosa de que me vieran la cara. Soy joven, soy más chica, no cachaba nada en verdad", reconoció mientras conversaba con uno de los trabajadores de Secco, empresa especializada en realizar inspecciones de precompra en autos usados.

Como era de esperar, el lujoso autoregalo de Eskarcita generó múltiples comentarios, donde varios usuarios destacaron su decisión.

"Toyota, la única inteligente", "te mereces todo y más" y "nada mejor que un Toyota", fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

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