"Me cargan los canjes": Arturo Longton se molestó con propuesta de marca y apuntó a influencers

08 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Recientemente, Arturo Longton sorprendió por su dramático cambio físico. Bajó 18 kilos y volvió a tener el cuerpo tonificado con el que lo conocimos en programas de telerrealidad.

"Estoy contento, me saqué la mier... Me ayudé con algunas cosas, obvio, ya les iré contando, pero lo logré. Faltan algunos detalles, faltan más brazos, un poquito más de hombro, apretar más, pero estoy feliz", confesó.

Además del ejercicio, Longton se ha preocupado de su alimentación y al respecto subió un video en sus historias donde se refirió a un canje que le ofrecieron y que terminó indignándolo.

Instagram de @arturoleyenda

"Oye, ¿pueden creer que me quisieron ofrecer proteínas, creatina y otras hue... para hacerles publicidad. Pero, ¿con quién creen que están hablando? Esas hue... me las puedo comprar yo", señaló en el registro que publicó en su cuenta de Instagram.

En este sentido, el exchico reality insistió en que las marcas tienen que hacerle otro tipo de propuestas.

"Si quieren que les haga publicidad, me tienen que pagar y no hay ni un hue... más creíble que yo. Yo echaría a todos esos hue... que trabajan en marketing, en estas marcas, no tienen idea", cerró.

"¿Saben por qué pasa eso? Porque los influencers se acostumbraron a hacer canje, son los reyes del canje y por un tarro de proteína te suben 500 historias. Las grandes marcas se acostumbraron a no pagar y sale costo cero; pasan un par de tarros. No hago canje, me cargan los canjes", agregó en otra publicación.

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