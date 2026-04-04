Se llama Mía: Cristián de la Fuente presume su "masculinidad segura" con una adorable mascota

04 abr. 2026 - 17:30 hrs.

Cristián de la Fuente suele compartir con sus seguidores mensajes inspiradores o consejos para el bienestar personal.

También deja ver su lado romántico y su amor paternal, pero en esta ocasión el padre de Laura de la Fuente presumió su parte más tierna, aunque en combinación con su "masculinidad".

El video de "masculinidad" de Cristián de la Fuente

El actor nacional radicado en México compartió un video en el que camina por un pasillo, con una pequeña perrita negra de raza pomerania en una mochila de transporte para mascotas.

Instagram @iamdelafuente

"Masculinidad frágil: se avergüenza por esto. Masculinidad segura: lo presume", escribió Cristián en su publicación.

El deportista y piloto no dio tantos detalles sobre la cachorrita, pero respondió algunas preguntas de sus seguidores. "¿Cómo se llama?", quiso saber uno de ellos, y el artista reveló el nombre de la perrita: Mía.

Gabriela Bravo, polola del actor, se derritió de amor con el video: "¡Yo me muero!", escribió en el post.

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