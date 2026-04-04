Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Se llama Mía: Cristián de la Fuente presume su 'masculinidad segura' con una adorable mascota Instagram @iamdelafuente

Se llama Mía: Cristián de la Fuente presume su "masculinidad segura" con una adorable mascota

  • Por Morella Rivas

Cristián de la Fuente suele compartir con sus seguidores mensajes inspiradores o consejos para el bienestar personal.

También deja ver su lado romántico y su amor paternal, pero en esta ocasión el padre de Laura de la Fuente presumió su parte más tierna, aunque en combinación con su "masculinidad".

Ir a la siguiente nota

El video de "masculinidad" de Cristián de la Fuente

El actor nacional radicado en México compartió un video en el que camina por un pasillo, con una pequeña perrita negra de raza pomerania en una mochila de transporte para mascotas.

Instagram @iamdelafuente

"Masculinidad frágil: se avergüenza por esto. Masculinidad segura: lo presume", escribió Cristián en su publicación.

Ir a la siguiente nota

El deportista y piloto no dio tantos detalles sobre la cachorrita, pero respondió algunas preguntas de sus seguidores. "¿Cómo se llama?", quiso saber uno de ellos, y el artista reveló el nombre de la perrita: Mía.

Gabriela Bravo, polola del actor, se derritió de amor con el video: "¡Yo me muero!", escribió en el post.

Todo sobre Cristián de la Fuente

Leer más de

Minuto a minuto