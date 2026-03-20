Cristián de la Fuente anuncia importante proyecto y hace una aclaratoria: "No es IA"

20 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Cristián de la Fuente ha decidido dar un salto en su vida profesional. Ahora las cámaras no solo estarán enfocadas en su actuación, sino en algo mucho más personal.

A través de una publicación de Instagram, el galán de teleseries se mostró con una polera blanca, que contiene una palabra repetida varias veces en mayúscula: “Victory”, cuya traducción al español es victoria.

El nuevo proyecto de Cristián de la Fuente

La fotografía no solo resalta por su rostro alegre y decidido, sino también por sus atléticos brazos. Una imagen muy similar a la de una publicación anterior, donde algunos seguidores llegaron a especular que se trataba de edición con Inteligencia Artificial (IA).

Instagram: @iamdelafuente

Fueron tantas las sospechas, que el actor salió a aclararlas en su reciente post: “La foto no es IA”. Pero más allá de sus bíceps, lo importante es el nuevo proyecto que anunció: su pódcast titulado "Directo de la Fuente".

“¿Quieres saber mis 'secretos'? No existen. Pero sí hay errores que te están frenando… y nadie te los dice. En ‘Directo de la Fuente’ voy a hablar claro: de cómo entreno, cómo me alimento, como me suplemento… de todo, y hablaremos con expertos que realmente saben, no que opinan”, señaló respecto a la iniciativa.

Cristián agregó que, en su programa, va a “derribar mitos y muchas mentiras que te venden… ‘el camino corto’ no existe. Aquí no venimos a adivinar. Venimos a aprender”.

De la Fuente, radicado en México, agregó un comentario potente a la publicación que hace referencia a su edad: “Los 52 son los nuevos 30”.

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