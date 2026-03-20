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Cristián de la Fuente anuncia importante proyecto y hace una aclaratoria: 'No es IA' Instagram: @iamdelafuente

Cristián de la Fuente anuncia importante proyecto y hace una aclaratoria: "No es IA"

  • Por Mega

Cristián de la Fuente ha decidido dar un salto en su vida profesional. Ahora las cámaras no solo estarán enfocadas en su actuación, sino en algo mucho más personal.

A través de una publicación de Instagram, el galán de teleseries se mostró con una polera blanca, que contiene una palabra repetida varias veces en mayúscula: “Victory”, cuya traducción al español es victoria.

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El nuevo proyecto de Cristián de la Fuente

La fotografía no solo resalta por su rostro alegre y decidido, sino también por sus atléticos brazos. Una imagen muy similar a la de una publicación anterior, donde algunos seguidores llegaron a especular que se trataba de edición con Inteligencia Artificial (IA).

Instagram: @iamdelafuente

Fueron tantas las sospechas, que el actor salió a aclararlas en su reciente post: “La foto no es IA”. Pero más allá de sus bíceps, lo importante es el nuevo proyecto que anunció: su pódcast titulado "Directo de la Fuente".

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“¿Quieres saber mis 'secretos'? No existen. Pero sí hay errores que te están frenando… y nadie te los dice. En ‘Directo de la Fuente’ voy a hablar claro: de cómo entreno, cómo me alimento, como me suplemento… de todo, y hablaremos con expertos que realmente saben, no que opinan”, señaló respecto a la iniciativa.

Cristián agregó que, en su programa, va a “derribar mitos y muchas mentiras que te venden… ‘el camino corto’ no existe. Aquí no venimos a adivinar. Venimos a aprender”.

De la Fuente, radicado en México, agregó un comentario potente a la publicación que hace referencia a su edad: “Los 52 son los nuevos 30”.

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