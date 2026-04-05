Jhendelyn Núñez y su desconocida historia de amor: Así fue la petición de matrimonio

05 abr. 2026 - 16:54 hrs.

Jhendelyn Núñez habló de forma extendida sobre su historia de amor con Francisco Navarrete, con quien lleva más de tres años de relación.

La modelo ha optado por mantener este vínculo en un perfil más reservado, en gran parte porque su prometido pertenece a un mundo ajeno a la televisión, algo que para ella ha sido clave y muy valioso en su vida.

La desconocida historia de amor de Jhendelyn Núñez

A través de una entrevista con Página 7, Núñez no dudó en expresar lo contenta que se siente junto a Navarrete. "Estoy realmente feliz con él. Siento que me saqué la lotería, y creo que él también conmigo. Nos entregamos mucho amor en lo cotidiano, desde detalles simples como prepararle el desayuno antes de irme al canal o dejarle el almuerzo listo… y él también me hace sentir muy querida. Es una relación súper recíproca y ya llevamos más de tres años juntos", contó.

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En esa misma línea, destacó lo importante que ha sido para ella mantener este vínculo alejado del rubro televisivo. "Desde que estamos juntos yo no había estado en televisión, y me encanta que sea así, que no tenga nada que ver con este rubro. Ha sido un proceso entretenido también para los dos", agregó.

Según reveló, la pareja se conoció de una forma muy natural. "Nos conocimos a través de su primo, que es amigo mío, así que fue algo súper orgánico", explicó.

La petición de matrimonio

La relación dio un paso más el año pasado, cuando Francisco Navarrete le pidió matrimonio en un escenario de ensueño. "Fue realmente de película. Él es muy detallista y sabía perfecto que quería sorprenderme, pero superó todas mis expectativas", relató.

El especial momento ocurrió durante un viaje a Europa. "Fue en un viaje a Italia, que además es un lugar muy importante para él porque tiene familia allá. Desde que supo que íbamos, decidió que ese era el momento… y lo hizo increíble. Fue algo hermoso, muy significativo", confesó.

Pese al compromiso, la pareja ha decidido tomarse las cosas con calma. "Me pidió matrimonio el año pasado, pero lo hemos tomado con calma, sin apurarnos con fechas, porque también tenemos otros proyectos en mente. Estamos muy felices, muy tranquilos, y de verdad me siento muy agradecida del hombre que tengo al lado", expresó.

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