"En dos semanas más...": El importante anuncio de Daniela Nicolás y su pareja Matías Delgado

05 abr. 2026 - 19:30 hrs.

Daniela Nicolás sorprendió a sus seguidores al compartir un especial anuncio sobre su vida personal, adelantando un nuevo paso en su relación con Matías Delgado.

A través de sus redes sociales, la periodista reveló que en pocas semanas celebrará su matrimonio, acompañando la noticia con una romántica fotografía junto a su prometido.

"En dos semanas más me caso con este hombre increíble", escribió en la publicación, donde aparece vestida de blanco mientras es abrazada por Delgado.

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La primera ceremonia

Este anuncio se da luego de que la pareja ya viviera una primera celebración el pasado 14 de febrero de 2026, cuando sellaron su amor en una íntima ceremonia en Bahía Inglesa, en la región de Atacama.

En esa ocasión, la modelo apostó por una instancia más cercana y relajada, rodeada de sus seres queridos. "¡Nos casamos! Felicidad completa. 14.02.2026 Matrimonio Civil. Un lugar mágico rodeados de todos los que nos quieren", publicó en dicha oportunidad.

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