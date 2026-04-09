"La vida que me gusta": Kathy Salosny recibe sus 62 años con vista al atardecer y cerca de sus seres queridos

09 abr. 2026 - 12:30 hrs.

El martes 8 de abril la animadora de televisión Kathy Salosny cumplió 62 años y aprovechó sus redes sociales para mostrar cómo lo celebró.

Conocida por su extensa trayectoria en televisión, Salosny fue uno de los rostros más queridos de la pantalla chica nacional, esto a raíz de su participación en distintos espacios matutinos, entre los que destacó Mucho Gusto.

Sin embargo, en un debido momento, Kathy se apartó de la televisión y se fue a vivir a Algarrobo en la región de Valparaíso.

Así Kathy Salosny celebra su cumpleaños

A través de una publicación en redes sociales, Kathy publicó un carrusel con momentos de lo que fue su íntima celebración en un restaurante con vista al mar, acompañada por sus seres queridos más cercanos.

"La vida que me gusta", escribió la animadora, quien fue felicitada por muchas personas que todavía la recuerdan con mucho cariño por sus apariciones e intervenciones en la televisión nacional.

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Más adelante subió otra recopilación del atardecer en su cumpleaños y lo tituló: "Mis 62 hoy en Algarrobo y Tunquén".

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