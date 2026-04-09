Mega 2 transmitirá el amerizaje de Artemis ll EN VIVO: Conoce el horario y cómo verlo

09 abr. 2026 - 16:35 hrs.

Mega 2 y el canal de YouTube de Meganoticias transmitirán en vivo el amerizaje de la nave Orión, en el cierre de la histórica misión Artemis II. El evento completo marcó el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años.

La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, tiene previsto amerizar en el Océano Pacífico, frente a las costas de California, completando un viaje de diez días que tuvo como objetivo orbitar la Luna.

Este hito revive la exploración tripulada del satélite natural, algo que no ocurría desde el Apolo 17 en 1972, última misión en llevar humanos a la órbita lunar.

Durante el reingreso, la nave alcanzará velocidades cercanas a los 40 mil km/h y soportará temperaturas de hasta 2.800 °C, antes de desplegar sus paracaídas para un amerizaje controlado.

¿Cómo ver el amerizaje de Artemis ll por Mega 2?

La transmisión en vivo estará disponible este viernes 10 de abril, entre las 18:00 y 20:00 horas, por Mega 2 y en el canal de YouTube de Meganoticias, donde podrás seguir cada detalle de este esperado evento espacial. (También se podrá ver en Meganoticias.cl y en la sección Mega 2 de la plataforma de streaming Mega GO).

Este es el paso a paso para ver Mega 2 en tu televisión digital

Debes tener en tu hogar un televisor con norma de TV digital para poder sintonizar correctamente la señal HD. El aparato requiere la conexión a una antena de TV digital, que se encuentra en la parte trasera del televisor. Al encender la pantalla, accede al menú. Busca la sección "Ajustes" y, posteriormente, accede a "Canales y entradas". Selecciona "Añadir canales digitales" y el televisor automáticamente sintonizará los canales, entre los que está Mega 2.

Puedes saber si tu televisor cuenta con norma digital, verificando que tenga este logo:

¡Mega 2 ya está disponible en las siguientes plataformas y cableoperadores!

GTD: Canal 839

Zapping: Canal 25

DirecTV: Canal 1155

VTR: Canal 736

Claro: Canal 519

Mundo TV: Canal 520

Entel: Canal 73

Movistar: Canal 810

Mundo Go! (streaming): Canal 50

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