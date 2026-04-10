¿Cómo ver Mega 2 y disfrutar del amerizaje de Artemis ll?

10 abr. 2026 - 15:45 hrs.

El esperado regreso de la misión Artemis II es este viernes 10 de abril, entre las 18:00 y las 20:00 horas, y puedes seguirlo en vivo a través de Mega 2, señal que transmite el amerizaje de la nave Orión. Por eso, muchos usuarios buscan cómo acceder al canal de forma rápida y gratuita.

Para ver Mega 2 en tu televisor sin costo, necesitas un equipo compatible con la norma de TV digital ISDB-T y una antena conectada.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Debes ingresar al menú del televisor, ir a “Canales y entradas” y seleccionar la opción de búsqueda automática para sintonizar señales digitales disponibles.

Una vez completado el proceso, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales si la señal está activa en tu zona. En caso contrario, puede deberse a cobertura limitada o a la necesidad de ajustar la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 está disponible en diversos cableoperadores del país. Puedes encontrarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (25).

También existe la opción de verlo online a través de Meganoticias.cl y en las plataformas como Mega GO, DirecTV GO y Mundo GO!. Así podrás seguir en vivo el amerizaje de Artemis II desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Todo sobre Mega 2