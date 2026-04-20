"Me sentía culpable": La reflexión de Alison Mandel sobre el "luto" de que su hijo pase a ser hermano mayor

20 abr. 2026 - 11:40 hrs.

Alison Mandel siempre ha dejado en evidencia que la maternidad es una de las cosas más importantes de su vida, por lo que suele hacer reflexiones al respecto.

Recientemente, Alison y Pedro Ruminot adoptaron a Mila, una bebé que llegó a su hogar con cuatro meses y que cumplió el sueño de la humorista de tener una niñita en su familia.

A raíz de esto, según Alison, Baltazar, su hijo mayor, ya no tiene el mismo protagonismo de antes y, por lo mismo, tuvo una reflexión en redes sociales sobre su primogénito.

La reflexión de Alison Mandel por su hijo mayor

"Hay algo que no se habla mucho y es el 'luto' de tener otra hija y que tu bebé deje de ser tu bebito y se transforme en hermano mayor", partió diciendo Alison, y agregó que es lo que más le ha costado de esta etapa de su maternidad.

La comediante aseguró que antes de la llegada de Mila habló sobre esto con sus amigas, quienes le decían que era muy normal e incluso su madre le afirmó que cuando la estaba esperando a ella, creía que no la amaría tanto como lo hacía con su hermana.

"Yo no tuve 9 meses para explicarle a Balti que venía una hermanita; de un día para otro le tuve que decir: 'Mañana estará acá tu hermana', y eso solo me hacía sentir culpable y muy incompetente con la maternidad. Aunque le explicamos de la mejor manera, el proceso de adopción no es tan fácil de entender ni de explicar como un embarazo", comentó Alison.

Sin embargo, con el paso del tiempo ha logrado encontrar un equilibrio, y aunque sus hijos se pelean de vez en cuando, afirmó que los ama por lo que son. Además, prometió a Baltazar que retomarán las actividades que había dejado de lado por dar prioridad a Mila.

"Te amo, Baltazar, eres un lujo de hijo y eres tan especial que no puedo sentirme más orgullosa de ti, mi amor. Bueno, y mañana voy por otra bici porque le quedó chica, y la supermegabici Spiderman era tan hermosa como mala", cerró Alison, en un post muy emotivo dedicado a su hijo mayor.

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