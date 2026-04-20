El fútbol femenino llega a Mega 2: Revisa qué partido se transmite este domingo 26 de abril

20 abr. 2026 - 16:20 hrs.

La señal Mega continúa fortaleciendo su apuesta por el deporte nacional al sumar nuevas transmisiones del fútbol femenino a través de Mega 2. Esta iniciativa forma parte del acuerdo con la ANFP para acercar la liga a más audiencias.

El próximo domingo 26 de abril será el primer encuentro que se transmitirá en Mega 2, cuando Universidad Católica Femenino se enfrente a Huachipato Femenino en una jornada que marcará un nuevo hito para la señal.

El partido está programado para las 14:30 horas y será emitido en exclusiva por Mega 2, permitiendo que los fanáticos sigan de cerca el desarrollo de la competencia desde sus hogares.

¡El fútbol femenino está en Mega!

En los últimos años, el fútbol femenino chileno ha dado pasos importantes en su profesionalización, especialmente desde la implementación de la ley que exige contratos para las jugadoras de primera división, elevando los estándares de la actividad.

Además, torneos locales han incrementado su visibilidad y asistencia, mientras que la Selección femenina de fútbol de Chile ha logrado hitos como su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, impulsando el interés del público.

Con esta cobertura, Mega busca seguir impulsando la visibilidad del fútbol femenino, que en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en nivel competitivo como en interés del público.

Así, la señal reafirma su compromiso con el deporte y con la difusión de contenidos que reflejan la evolución del fútbol femenino en Chile, consolidándolo como un espectáculo cada vez más relevante en la programación deportiva nacional.

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