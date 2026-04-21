"El amor de mi vida": Increíble anécdota de Cristián Sánchez al intentar conquistar a famosa actriz española

21 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Cristián Sánchez compartió una inesperada y graciosa anécdota que vivió en el lejano 2006 con una reconocida estrella del cine español.

Esta historia fue contada en "Hasta que el pódcast nos separe", programa que tiene junto a su pareja, la animadora Diana Bolocco.

Todo partió cuando Sánchez dijo que en el "año 2006, yo estaba con Rodrigo Bastidas en una cafetería y de repente veo, pagando, a un perrito con su dueña. Era una luz...".

La increíble anécdota de Cristián Sánchez

Enseguida, Cristián explicó que la mujer pagó, se fue y en ese momento él pensó que debía ir tras ella, pero ya se había esfumado entre las calles. "Esta es la mujer de mi vida, automático", aseguró.

"Al día siguiente voy al gimnasio, de repente aparece ella", afirmó, ante una Diana que miraba con total incredulidad. "Veo que ella empieza a salir del gimnasio, salgo corriendo del gimnasio, miro para allá, miro para acá... Se había ido", añadió.

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Otra vez se le había escapado. Sin embargo, al otro día tuvo una nueva oportunidad, ya que de nuevo se la encontró en el gimnasio, pero esta vez la alcanzó antes de que entrara a un edificio.

"Me armo de valor, voy de frente y le digo: 'Hola, ¿cómo estás? Me llamo Cristian, ¿cómo te llamas tú?', y me dice: 'Elsa'. 'Te digo una cosa, te vi en el gimnasio y me gustaría ver si es posible salir contigo esta noche'. Yo, esperanzado... Me mira y dice: 'Lamentablemente, te tengo que decir que no', y le digo: '¿Por qué?', y dice: 'Porque estoy de novia'", explicó en detalle.

"Voy a mi trabajo; de repente presentan una nota. 'Bueno, Nicolás López está filmando su nueva película, la película 'Santos', que tiene a una gran figura española en su elenco', y de repente empieza la nota. Miro y digo: 'Ella es, ella es, es mi mujer', le digo a (Marcelo) Comparini y me dice: '¿Qué mujer?', y yo le digo: 'Ella, el amor de mi vida', expresó, y es en ese momento donde la nota comenta que se trataba de Elsa Pataky, quien en ese momento era pareja de Adrien Brody, ganador del Oscar al Mejor Actor por "El Pianista", dejando a Sánchez con cero opciones.

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