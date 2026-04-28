"Igual quedé impactada": La graciosa anécdota de Javiera Contador tras ocupar cera depilatoria en zona íntima

28 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Javiera Contador sacó carcajadas a todos sus auditores y seguidores al revelar una particular anécdota que vivió con su depiladora y una zona íntima.

Precisamente, la humorista contó en el podcast "Demasiada Información" que tiene con Virginia Demaria, que acudió a la depiladora de confianza que tenía con algunas conocidas y que siempre fue un dato calado para ellas, ya que lo hacía con láser y por 10 mil pesos, lo que les salía muy barato.

Sin embargo, en una ocasión la depiladora decidió dejar el láser y ocupar la cera hasta llegar a una zona íntima de Javiera, lo que causó esta anécdota.

Javiera Contador no lo podía creer

"Y de repente yo estaba como... Me había hecho la pierna por delante y me dice: "Ya, ahora...", me levanta la pata y la veo con la espátula yendo hacia como la zona, ¿cachai?", dijo Contador entre risas.

Enseguida, mientras todos se reían, Javiera cuenta que ella le dijo "no, no, no, no, no, ¿qué estay haciendo? y me dice: "No, están súper feos esos pelos po, Javi", y me hace prum (gesto deslizando hacia abajo)".

"Me pone una franja de cera y me dice: "Respira...", hue... una lágrima, una lágrima y me dijo: "Mira esto hay atrás...". Igual quedé impactada, lo debo reconocer", afirmó entre risas.

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