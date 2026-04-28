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'Igual quedé impactada': La graciosa anécdota de Javiera Contador tras ocupar cera depilatoria en zona íntima instagram

"Igual quedé impactada": La graciosa anécdota de Javiera Contador tras ocupar cera depilatoria en zona íntima

  • Por Matías Rivera

Javiera Contador sacó carcajadas a todos sus auditores y seguidores al revelar una particular anécdota que vivió con su depiladora y una zona íntima. 

Precisamente, la humorista contó en el podcast "Demasiada Información" que tiene con Virginia Demaria, que acudió a la depiladora de confianza que tenía con algunas conocidas y que siempre fue un dato calado para ellas, ya que lo hacía con láser y por 10 mil pesos, lo que les salía muy barato. 

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Sin embargo, en una ocasión la depiladora decidió dejar el láser y ocupar la cera hasta llegar a una zona íntima de Javiera, lo que causó esta anécdota. 

Javiera Contador no lo podía creer

"Y de repente yo estaba como... Me había hecho la pierna por delante y me dice: "Ya, ahora...", me levanta la pata y la veo con la espátula yendo hacia como la zona, ¿cachai?", dijo Contador entre risas. 

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Enseguida, mientras todos se reían, Javiera cuenta que ella le dijo "no, no, no, no, no, ¿qué estay haciendo? y me dice: "No, están súper feos esos pelos po, Javi", y me hace prum (gesto deslizando hacia abajo)".

"Me pone una franja de cera y me dice: "Respira...",  hue... una lágrima, una lágrima y me dijo: "Mira esto hay atrás...". Igual quedé impactada, lo debo reconocer", afirmó entre risas. 

 
 
 
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