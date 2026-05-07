Salmones, microalgas y mariscos chilenos: Agua Viva vuelve a Mega 2 con un imperdible reestreno

07 may. 2026 - 12:55 hrs.

La serie documental Agua Viva: El Futuro del Mar volverá a la pantalla de Mega 2 este sábado 9 de mayo, a las 21:00 horas, con un reestreno que busca acercar nuevamente al público al mundo de la acuicultura y los desafíos del desarrollo sostenible en Chile.

Conducida por Tomás Vigneaux, la producción recorre distintas regiones del país para mostrar cómo se desarrollan actividades vinculadas al cultivo de especies marinas como el salmón y las microalgas, además de profundizar en los procesos, avances tecnológicos y desafíos que enfrenta la industria.

A lo largo de ocho episodios, Agua Viva entrega una mirada educativa y cercana sobre una de las actividades productivas más relevantes para el país, abordando tanto las innovaciones que impulsan el sector como las problemáticas ambientales y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles.

La acuicultura: una industria clave para el planeta

La serie también destaca el trabajo de científicos, profesionales y comunidades relacionadas con el mar, poniendo en valor la importancia de los recursos marinos y el impacto que tienen en el futuro del planeta.

Con paisajes de distintas zonas del territorio nacional y testimonios desde el interior de la industria, el documental invita a reflexionar sobre la relación entre desarrollo, tecnología y conservación del ecosistema marino.

El reestreno de Agua Viva: El Futuro del Mar se emitirá este sábado 9 de mayo, a las 21:00 horas, por Mega 2.

Todo sobre Mega 2