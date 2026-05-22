"Pude no haberla contado": Gonzalo Yáñez revela que se recupera tras sufrir una falla multiorgánica severa

22 may. 2026 - 19:00 hrs.

El músico Gonzálo Yáñez informó que sufrió un grave cuadro médico que lo dejó internado en urgencias. Afortunadamente, gracias a un oportuno tratamiento en una clínica capitalina, ya está en pleno periodo de recuperación.

En su cuenta de Instagram, Yáñez subió varias fotografías de su estadía en el recinto, acompañado de un largo comunicado en el que relató lo que le pasó, aprovechando además de dar gracias a los profesionales que lo atendieron.

Gonzalo Yáñez estuvo en riesgo por su salud

"El jueves comencé con los síntomas de un cuadro que fue empeorando muy rápido hasta terminar el domingo internado en emergencia. Nunca me había sentido tan mal. Me explotaba el cuerpo. Tenía una falla multiorgánica severa... dijeron los doctores", relató.

Instagram de @gonzalo_yanez

Sin embargo, dar con la causa y el tratamiento tomó tiempo, según relató el intérprete de "Buen Partido".

"Me realizaron un sinfín de estudios tratando de entender qué era lo que me sucedía e indicaron distintos tratamientos para intentar estabilizarme. Yo no tenía conciencia de la situación en la que me encontraba. Estaba realmente fuera de la realidad. En fin. La cosa es que finalmente lograron dar con el medicamento indicado, después de un rato, y todo empezó a mejorar de a poco", explicó.

Una vez estable es que entedió cuán delicado era su estado de salud. El médico le indicó que "entré a urgencia muy grave y de no haber llegado a tiempo pude no haberla contado. Recién ahí entendí el peso de todo lo sucedido".

Gonzaño Yáñez de cara a su recuperación

En vista de su progresiva mejoría, el artista apuntó a su próxima meta: volver a los escenarios.

"Ayer me dieron de alta y ya comencé la recuperación. Me estoy poniendo el objetivo de llegar a los shows del sur a fin de mes", escribió en su publicación.

Y para finalizar, no pudo olvidar a quienes le permitieron salir de peligro. "Primero, gracias a todo el equipo de doctores, enfermeros, y staff de la UC Christus. No tengo palabras. Y a mí increíble familia que estuvo más firme que nunca aunque fuera a la distancia. ¡Salud! En el sentido más literal posible".

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