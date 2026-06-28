Chayanne celebra su cumpleaños número 58: Así disfruto de la jornada en las playas de Puerto Rico

28 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Chayanne celebra este 28 de junio su cumpleaños número 58 y lo hizo de una manera especial, en su natal Puerto Rico y en contacto con la naturaleza.

En sus historias de Instagram, el cantante detrás de "Salomé" apareció con una copa de vino en las manos, caminando descalzo por la orilla de la playa y a punto de avistar un fenómeno natural.

"¡Increíble! Ahora mismo estamos en Puerto Rico, obviamente celebramos mi cumpleaños, pero vamos a ver los tinglares, que los bebés salen de aquí", señaló el artista. Se refiere a la eclosión de huevos de las tortugas laúd que ocurre en los meses de mayor calor en el hemisferio norte.

"Ahora van a ir al mar. Mira donde está la gente. Qué bello es Puerto Rico, ¡me encanta!", finalizó el artista.

El saludo de sus fanáticas

Por supuesto, esta nueva vuelta al sol estuvo cargado de saludos de su ferviente fanaticada que lleva décadas disfrutando su música.

Entre ellas, está el fanclub chileno "Las Chicas de Calipso", quienes publicaron en su cuenta de redes sociales un extenso mensaje para el boricua.

"Deseamos que este nuevo año te traiga muchísima alegría, salud, amor y sueños cumplidos. Que no falten las risas, el amor, los abrazos sinceros y las metas alcanzadas. Mereces lo mejor del mundo porque eres una persona increíble, noble, generosa y auténtica. Gracias por ser como eres, por hacer nuestras vidas más bonitas. Con todo cariño desde Chile".

Instagram de @chicasdecalipso

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