Líder consolidado: Estos fueron los resultados de Mega durante el primer semestre del 2026

01 jul. 2026 - 15:30 hrs.

Según los datos definitivos y oficiales de Kantar Ibope, en estos seis primeros meses del año, Mega siguió consolidando su liderazgo de audiencia en Chile.

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 junio promedió 429.452 personas por minuto, con un alcance total de 15.573.271 personas que disfrutaron de los diversos contenidos.

RATING PERSONAS 01 enero al 30 de junio 2026

En el mismo periodo la competencia tuvo los siguientes registros:

Mega: 429.452 promedio personas por minuto

CHV: 403.144 promedio personas por minuto

Canal 13: 291.316 promedio personas por minuto

TVN: 238.374 promedio personas por minuto

Mega

* En este primer semestre MEGA ganó 5 de los 6 meses correspondientes al periodo.

* MEGA ha ganado los tres semestres desde que se aplica el nuevo sistema de medición de audiencias.

Entre los programas que sustentaron este liderazgo del primer semestre estuvieron: Detrás del Muro (923.325 personas promedio por minuto), Atrapados 133 (736.180 personas promedio por minuto), Reunión de Superados (660.223 personas promedio por minuto), El Jardín de Olivia (650.236 personas promedio por minuto), Volverías con tu Ex? 2 (643.678 personas promedio por minuto), Aguas de Oro (635.420 personas promedio por minuto), Meganoticias Prime (546.412 personas promedio por minuto), Only Viña (515.082 promedio personas por minuto) y Dale Play (474.807 promedio personas por minuto).

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