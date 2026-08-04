Detrás del Muro, Dale Play y Coliseo: Mega apuesta por la entretención en horario prime los fines de semana

04 ag. 2026 - 11:45 hrs.

A partir de este próximo fin de semana, el entretenimiento se toma las pantallas de Mega. La comedia, la música y los concursos llegarán a apoderarse de la parrilla prime para continuar entregando diversión para la audiencia y seguir con el dominio de rating.

Los viernes, Detrás del Muro seguirá presentando los mejores sketches cómicos de la mano de su picardía y contacto con la idiosincrasia chilena. Desde este próximo sábado 8 de agosto, Dale Play en su edición prime volverá a entregar la mejor música y los concursos más dinámicos para que el público en sus casas cante y se divierta junto a los hits que nos acompañan en el día a día. Finalmente, a partir del próximo domingo 9 de agosto, Coliseo regresará con una nueva temporada en busca del próximo humorista que se presentará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

En esta nueva temporada de Coliseo, el programa contará nuevamente con la animación de María José Quintanilla, además de un jurado conformado por Álvaro Salas, Jorge Alís y Belén Mora. Asimismo, un cuarto jurado sorpresa se revelará semana a semana, buscando complementar la búsqueda con experiencias distintas y diversos estilos de comedia.

Coliseo / Mega

Para Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, la nueva parrilla programática "busca entregar momentos de alegría para que Chile se reúna a pasarlo bien con humor, con buena onda y ojalá en familia y amigos en torno a la pantalla".

Y añadió que "tenemos la fortaleza de tener al programa más visto de la televisión chilena, el programa de concursos más visto de la televisión chilena que ahora pasará al prime con Dale Play, y también el regreso de Coliseo que siempre tiene mucho atractivo por mostrar humoristas distintos y además de la curiosidad de saber quién irá al Festival de Viña. Estamos muy contentos de esta oportunidad y esperamos que el público nos siga acompañando y disfrutando de nuestra oferta".

Detrás del Muro los viernes, Dale Play Prime los sábados y Coliseo los domingos, por Mega.

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