"Esta indignado": Esta fue la divertida reacción Ares, el perrito de Dani Castro tras ser operado

08 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Daniela Castro comunicó esta semana el difícil momento que vive junto a su perrito Ares. La mascota tuvo que ser operada para extirpar dos tumores.

"A mi pequeño le volvió el cáncer y le sacaron dos masitas, una en cada pierna trasera. (...) Ahora a cuidarlo y esperar los resultados de la biopsia", señaló la influencer con una foto de Ares tras la operación.

Instagram de @ladanicastror

Dani Castro y el postoperatorio de su perrito

Pero en los malos tiempos, también se puede reír y Dani Castro publicó el divertido momento en que fue a buscar a Ares a la clínica veterinaria.

"Soy la mamá que llega tarde. Soy la última mamá que lo vino a buscar al doctor. Está con su mochilita Aresín", señaló en el registro. Pero mientras ella esperaba el reencuentro, Ares resintió su estadía en la clínica y lo mostró con una cómica actitud.

Mientras ella le hablaba para llamar su atención, el perrito deliberadamente evitó su mirada.

"Mi niño no me pesca, está enojado, no. Me odia. Ares, yo hice esto por tu bien y yo no fui la que tu operó. (...) No, está indignado", le dijo su tutora con ternura.

Pero por más que lo llamaba por su nombre y le tocaba el cuello para hacerle cariño, Dani Castro no logró que la perdonara por esta cirugía.

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