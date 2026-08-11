Carolina Arregui emociona con íntimo recuerdo de Roy Sothers: "El tiempo cambió todo, menos mi amor"

11 ag. 2026 - 10:30 hrs.

A inicios de mayo del 2025, la actriz Carolina Arregui sufrió la lamentable muerte de su esposo Roy Sothers, y a más de un año de su partida, la intérprete decidió recordarlo en redes sociales.

Precisamente, Sothers, destacado cirujano nacional, falleció tras una larga lucha contra un cáncer gástrico que mantuvo en privado y solo sabían sus amigos y familia.

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Es así como el 5 de mayo Roy partió de este mundo, mas no de los recuerdos de sus hijas, amigos y especialmente de su esposa, quien no lo olvida nunca.

El recuerdo de Carolina Arregui de su esposo

"El tiempo cambió todo, menos mi amor", escribió Carolina en un carrusel de Instagram donde recopiló varios momentos que vivieron en el transcurso de su vida juntos.

Fue así como varios seguidores de la actriz decidieron consolar su corazón escribiendo textos donde halagaban su entereza y amor por Roy.

"Él vive en ti, Carito, y él se fue viviendo tú en su corazón y en sus pensamientos, y ese amor nunca se apagará ni se olvidará"; "Qué lindos momentos vividos, @carito_arregui; el amor verdadero nunca muere, transmuta solamente. Un gran abrazo", fueron algunos de los comentarios.

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