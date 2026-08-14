Mega llevará Fiebre de Cumbia: La Fonda a las pantallas este 5 de septiembre

14 ag. 2026 - 19:00 hrs.

La cumbia y la fiesta se tomarán las señales de Mega este sábado 5 de septiembre, con la transmisión de Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026, uno de los grandes eventos musicales que anticiparán la celebración de Fiestas Patrias.

Las entradas para vivir la fiesta en vivo desde el Club Hípico de Santiago ya están disponibles a través de Passline, para quienes quieran sumarse al ambiente de Fiebre de Cumbia de manera presencial.

Desde el Club Hípico de Santiago, esta jornada reunirá a destacados exponentes de la música nacional e internacional, en una celebración marcada por la cumbia, la fiesta y los clásicos.

¿Quiénes estarán en Fiebre de Cumbia?

El escenario contará con presentaciones de artistas como Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas, Santaferia, Joe Vasconcellos, La T y La M, Néstor en Bloque y La Combo Tortuga, entre otros nombres.

De esta manera, Mega se suma a la celebración dieciochera con una transmisión pensada para quienes quieran disfrutar de la música y el ambiente de Fiebre de Cumbia desde sus casas, sin necesidad de asistir al recinto.

¿Cómo comprar entradas para Fiebre de Cumbia?

Quienes prefieran vivir la fiesta en vivo desde el Club Hípico de Santiago podrán adquirir sus entradas a través de Passline (clic acá).

¿Cómo ver Fiebre de Cumbia?

La cita es este sábado 5 de septiembre, cuando Mega llevará la fiesta de Fiebre de Cumbia a sus pantallas y comenzará a calentar motores para una nueva celebración de Fiestas Patrias.

Podrás ver la transmisión en vivo por Mega 2, Mega Go, Mega.cl y el canal oficial de Youtube de Mega.

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