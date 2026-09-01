Mega se consolida en el primer lugar de audiencias: Estos fueron los resultados de agosto

01 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Según los datos definitivos y oficiales entregados por Ibope, entre el 01 y al 31 de agosto 2026, Mega sigue siendo el canal líder de audiencias de la televisión chilena con un promedio de 477.153 personas promedio por minuto y un alcance de 12.310.744 personas.

Rating hogar 01 al 31 de agosto 2026

Mega: 477.153

CHV: 391.647

Canal 13: 313.832

TVN: 249.763

En agosto, estas cifras coronaron a Mega como ganador en 6 de los 8 meses que lleva el año 2026, con un total 12.310.744 personas se acompañaron por la programación de Mega.

Este éxito se traduce en que Mega acapara el 33,3% del share comercial ante los canales de la competencia y ocupa 8 de los 10 programas del top 10 mensual de medición de rating.

Los programas más vistos del mes

Entre los programas que sustentaron el exitoso promedio mensual del canal estuvieron: Detrás del Muro (838.191 personas promedio por minuto), El Jardín de Olivia (788.893 personas promedio por minuto), Reunión de Superados (755.175 personas promedio por minuto), Atrapados 133 (736.459 personas promedio por minuto), La Baronesa (662.210 personas promedio por minuto), Meganoticias Prime (623.467 personas promedio por minuto), Volverías con tu ex? 2 (613.417 personas promedio por minuto) y Dale Play (609.593 personas promedio por minuto).

Por otro lado, las plataformas digitales de Mega recibieron un total de más de 1.260 millones de visitas y reproducciones. El sitio web Mega.cl obtuvo casi 10 millones de visitas y meganoticias.cl superó los 13 millones de clics. En tanto, las redes sociales de Mega Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube sumaron 616 millones de reproducciones. Mientras tanto, las redes sociales de Meganoticias obtuvieron sobre 624 millones de visitas.

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