"El compromiso ante mi papá": Camila Andrade protagoniza emotivo gesto antes de su matrimonio

03 oct. 2026 - 20:30 hrs.

Un emotivo momento protagonizó este sábado Camila Andrade, debido a un importante gesto que realizó previo a su matrimonio con el empresario Jorge Yungue.

La comunicadora y su futuro esposo llegaron esta mañana a la ciudad de Concepción para, entre muchas otras cosas, visitar el cementerio donde se encuentra su padre.

Recordemos que Patricio Andrade falleció en marzo de este año luego de un complejo cuadro de salud, tal como la propia Andrade contó en sus redes.

El emotivo gesto de Camila Andrade

Quien fuese Miss Universo Chile en el pasado compartió fotos de la visita a la tumba de su padre en su cuenta de Instagram, donde le dedicó un sentido mensaje.

"Oficialmente: El compromiso ante mi papá. Te amo", escribió en la historia. Y es que en una de las imágenes, Camila y Jorge posaron sus manos con los anillos de compromiso con la lápida de fondo.

Un sentido gesto por parte de Andrade y su pareja que conmovió por completo a los usuarios en redes sociales.

Instagram @cmiandrade

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