"Colapsé con la maternidad": El desahogo de Natalia "Arenita" Rodríguez sobre los desafíos de criar a su hija

21 oct. 2026 - 11:30 hrs.

Visiblemente afectada y mientras trataba de contener las lágrimas, Natalia "Arenita" Rodríguez confesó en un video en Instagram que se siente abrumada con la crianza de su hija Luisa.

"Mi video más personal. Solo un desahogo. La maternidad es hermosa, pero al mismo tiempo agotadora, abrumadora y solitaria (...) Te hace constantemente cuestionarte y muchas veces culparte de todo. Sin embargo, no imagino mi vida sin ella", escribió en su post.

El desahogo de Arenita Rodríguez

"Hoy día colapsé, chiquillos. Colapsé con la maternidad. Me siento la peor madre del mundo", expresó Arenita Rodríguez en su video, antes de recordar cuánto sufrió en la infancia debido a su Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y a su dificultad para obedecer órdenes.

Instagram @nataliaarenirarodriguez

La influencer comparó sus propias conductas con las de su hija, que en ocasiones es muy difícil de controlar. "Me refleja ella muchas cosas mías cuando yo era niña. Mi hija súper despierta, súper hiperactiva, un terremotito, muy curiosa", comentó.

"Lo que más me detona a mí es cuando ella se pone a gritar, a gritar, a llorar cuando no consigue algo que quiere. Muchas veces termino cediendo, pero hay veces que digo, no, no. Y grita, y grita, y grita, y ¡Dios mío! Te juro como que me dan ganas de explotar", exclamó.

"Qué difícil no perder el control. Generalmente, cuando exploto, le grito también, pero no me gusta ese tipo de madre", admitió.

Rodríguez también dijo percibir que su hija de alguna manera es distinta a los niños de Dinamarca, donde reside desde hace años, pues en general son más tranquilos y relajados. "Igual, ser diferente no es malo, o sea, pero a veces tú quieres como pasar piola o encajar", agregó.

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