Terror de Halloween: Así puedes ver los cinco primeros capítulos gratis de La Mujer de la Mansión

30 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Este viernes 30 de octubre las cosas se van a poner espeluznantes en las plataformas digitales de Mega, y es que se estrena La Mujer de la Mansión, la nueva teleserie vertical de Mega.

Precisamente, esta nueva producción de Mega sigue a Javiera (Vivianne Dietz), una joven que se casa con Emiliano (Nicolás Oyarzún), un hombre atractivo y elegante que le propone vivir en la mansión familiar. Pero apenas cruza la puerta, Javiera descubre que en el salón principal cuelga el retrato de Eloísa (Gabriela Labra), la mujer de Emiliano. Un rostro que se parece demasiado al suyo.

Esta producción apunta a ser la primera de terror en este formato y, para tu suerte, podrás ver los primeros capítulos completamente gratis en las plataformas digitales de Mega.

¿Dónde ver los primeros cinco capítulos de La Mujer de la Mansión gratis?

Para ver de forma gratuita los cinco primeros capítulos de La Mujer de la Mansión tan solo debes acceder a las plataformas digitales de Mega, espacio en el que estarán disponibles.

En concreto, se trata de Mega en Instagram, YouTube y TikTok y Mega.cl



Cabe recordar que la nueva mini teleserie vertical se estrenó este viernes 30 de octubre en MegaGO.

Todo sobre La Mujer de la Mansión