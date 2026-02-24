¡Premio al más amargo! Conoce los galardones más particulares del Festival de Viña y que dejaron de existir

24 feb. 2026 - 17:40 hrs.

Hay quienes creen que el galardón máximo entregado en el festival de Viña es la Gaviota de Oro, sin embargo, hay un premio más, al que solo cinco personas han podido acceder: La Gaviota de Platino y otros dos que ya no se entregan.

A diferencia de los premios de plata y oro, la Gaviota de Platino no es otorgada por el público. Existe un decreto municipal de Viña del Mar, que establece los requisitos para obtener el máximo galardón. En el caso de los dos últimos, los entregaba la prensa acreditada.

La simpatía también se premia

Seguramente muchos desconocen este dato, pero en 1970, en Viña no solo ganaba el artista que brindara un buen show. Pues, los más pesados o simpáticos, según los medios, también eran galardonados con los premios "Limón y Naranja".

El primero, según contó Enzo López dueño de Broncería Chile, "se le otorgaba a los artistas con menor capacidad de relación amistosa. A los más amargos". El segundo, "era para los que se ganaban el cariño de la gente. Los más simpáticos", dijo entre risas.

Premios Limón y Naranja Festival de Viña

Ninguno de estos premios era oficial ni entregado por la organización del festival, sino por la prensa acreditada.

Asimismo, hay premios que, si bien eran oficiales, cambiaron su forma con el tiempo. Se trata del galardón de la competencia folclórica entregado entre el año 1965 y 1968 y de la conocida Antorcha, que se entregó por primera vez en el año 1983 y la última se otorgó un año después.

No hay registros de quiénes recibieron Premio Limón y Naranja, pero en los últimos años surgieron algunos posibles candidatos por actitudes que tuvieron en su paso por el festival: Enrique Iglesias, Adam Levine y Maroon Five son algunos de ellos.

Respecto a la Gaviota de Platino, hay rumores de que este año puede haber un sexto integrante en el grupo de los que obtuvieron este reconocimiento. Algunos consideran que Mon Laferte lo merece, por lo que representa para el país y el festival, pero no hay certeza de que la organización lo tenga contemplado para esta edición.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Con Gusto a Viña