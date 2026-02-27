"Balance más que positivo": El análisis de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda tras Viña 2026

27 feb. 2026 - 22:49 hrs.

Tuvimos seis días de un espectacular Festival de Viña 2026 y Karen Doggenweiler y Rafael Araneda realizaron un balance sobre todo lo que ocurrió.

En primera instancia, la animadora del certamen más importante de Latinoamérica destacó algunos hitos ocurridos en esta edición y resaltó la forma visual en la que se hizo la transmisión.

"Estamos muy felices, balance más que positivo, ver cómo reacciona la Quinta Vergara es un regalo. Haber tenido a NMIXX, reencontrarnos con Mon, entregarle la Gaviota, es una belleza. El sello es precioso, hay una propuesta audiovisual súper atractiva", comenzó Karen.

Agencia Uno

Las palabras de Rafael Araneda

Por otro lado, Rafael Araneda hizo hincapié en la calidad de la producción que estuvo a cargo del Festival de Viña 2026: "Es un placer trabajar con este equipo, somos 5 mil personas y dar la cara en compañía de Karen, los coanimadores, la gente del backstage, Megamedia, Bizarro, es un privilegio".

Otra de las temáticas a las que se refirió el animador fue a la presentación de Asskha Sumathra y los cuestionamientos que surgieron sobre el fin de su presentación.

"Momento más que complicado, podríamos todos haberlo hecho mejor. Me da la tranquilidad que, a diferencia de otros festivales, en esta sala de prensa la protagonista contó lo que sucedió, me habla muy bien de ella. Tuvimos una conversación, agradecimos su honorabilidad y su carácter para enfrentar la verdad. Somos un equipo que nos llevamos aplausos, pero podemos cometer errores, siempre se puede hacer mejor".

