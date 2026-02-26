¡Deslumbrante! Karen Doggenweiler se robó las miradas con romántico vestido lila en el quinto día de Viña 2026

26 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Llegamos a la quinta noche del Festival de Viña 2025 y Karen Doggenweiler sorprendió a todos con un vestido muy especial.

En esta ocasión, la animadora del certamen escogió un diseño del tunecino Ali Karoui, en tono lila y con un corte strapless que resalta la silueta.

La superficie de la prenda es un despliegue de artesanía, adornada con canutillos que trazan complejas figuras geométricas y delicadas flores de pedrería. Además, tiene una abertura lateral que permite que la periodista pueda desplazarse con mayor comodidad.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

