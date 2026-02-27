¡Puro glamour! Karen Doggenweiler deslumbra con un elegante vestido violeta azulado en la última noche de Viña

27 feb. 2026 - 21:26 hrs.

Comenzó la última noche del Festival de Viña 2026 con la presencia de la animadora Karen Doggenweiler, quien deslumbró en la Quinta Vergara con un look cargado de glamour y un espectacular vestido especialmente escogido para esta jornada final.

Para esta ocasión, Doggenweiler optó por un diseño de la marca Tom Ford, un vestido en un vibrante tono violeta azulado que resaltó bajo las luces del escenario. La pieza destaca por un meticuloso detalle fruncido en la parte frontal, que aporta volumen y textura, creando una silueta favorecedora que realza su figura.

El escote en V y el diseño sin mangas suman un aire moderno y chic, permitiendo un movimiento fluido mientras la animadora se desplaza por el escenario.

Para complementar su look, la animadora luce una propuesta de Mery Satt Joyas, una combinación de piezas en oro y plata que generan un contraste armónico con el azul del vestido.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña